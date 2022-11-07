«Салават Юлаев» победил «Куньлунь» и вышел в лидеры Восточной конференции

«Салават Юлаев» победил «Куньлунь Ред Стар» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в подмосковных Мытищах завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из столицы Башкортостана.

В первые полторы минуты игры команды обменялись заброшенными шайбами в течение 10 секунд. Счет в матче открыл Шакир Мухамадулин, а спустя десять секунд его сравнял Паркер Фу. Победу «Салавату Юлаеву» принес дубль Ивана Дроздова (46-я и 55-я минута). Последняя шайба в матче была заброшена Григорием Паниным (60) в пустые ворота хозяев площадки.

«Салават Юлаев» набрал 39 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обойдя «Металлург». «Куньлунь Ред Стар» продолжает оставаться на 10-м месте в Западной конференции с 23 очками.

Следующую игру «Салават Юлаев» проведет 11 ноября в Уфе с «Авангардом», а «Куньлунь» сыграет 12 ноября на своей площадке с нижнекамским «Нефтехимиком».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы:

0:1 – Мухамадулин (Аймурзин), 01:21

1:1 – Фу (Пу), 01:31

1:2 – Дроздов (Кулемин, Аймурзин), 45:52

1:3 – Дрозов (Мухамадулин), 54:22 (бол.)

1:4 - Панин (Кулемин), 59:38 (в пустые ворота).

Вратари: Смит - Ежов