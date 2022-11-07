«Локомотив» по буллитам выиграл у ЦСКА и вышел на второе место в Западной конференции

Ярославский «Локомотив» победил ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей.

У хозяев площадки отличились Константин Окулов (10-я минута), Прохор Полтапов (43).

В составе «Локомотива» шайбы забросили Максим Осипов (3), Денис Алексеев (39). Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов точнее оказались гости. Решающая шайба на счету Артура Каюмова.

ЦСКА и «Локомотив» набрали по 39 очков, но за счет дополнительных показателей на второе место поднялись железнодорожники.

Следующую игру «Локомотив» проведет 9 ноября с «Сочи», а армейцы 11 ноября примут «Спартак».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) - 2:3Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Голы:

0:1 – Осипов (Каюмов, Шалунов), 02:28

1:1 – Окулов (Мамин, Сергеев), 09:04 (бол.)

1:2 – Алексеев (Никулин, Елесин), 38:33

2:2 – Полтапов (42:29).

2:3 – Каюмов (буллит)

Вратари: Рейдеборн - Исаев