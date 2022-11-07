«Спартак» уступил «Торпедо», потерпев пятое поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на выезде уступил нижегородскому «Торпедо».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу волжан, в составе которых отличились Николай Коваленко, реализовавший большинство, и Максим Летунов.
Волжане набрали 33 очка и закрепились на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
Москвичи с 27 очками остались на восьмой позиции.
Отметим, что «Спартак» потерпел пятое поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Спартак» (Москва) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы:
1:0 - Коваленко (Кручинин, Ларионов), 6:26 (5х4)
2:0 - Летунов (Орлов), 22:09
2:1 - Хохлачев (Вароне), 55:24
3:1 - Гончарук (Коваленко), 57:55 (п.в.)
Вратари: Кульбаков - Рибар.
источник: «Советский спорт»