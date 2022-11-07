Тренер «Салавата Юлаева» Козлов: Больше половины чемпионата еще впереди

«Салават Юлаев» победил на выезде «Куньлунь Ред Стар» и вышел в лидеры Восточной конференции. Встреча в Мытищах завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Хороший матч получился с нашей стороны. Немного не справились в начале с давлением соперника. Молодцы, что забили первый гол. Не очень здорово, что пропустили сразу. Надо быть лучше во всех аспектах. Ребята проделали большую работу, чтобы выйти на нынешнюю позицию. Но мы сыграли только 27 игр, больше половины чемпионата впереди», - приводит слова главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» набрал 39 очков и на два очка опережает «Автомобилист». Следующую игру «Салават Юлаев» проведет 11 ноября в Уфе с «Авангардом».