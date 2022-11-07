Дубль Мирошниченко принес победу «Омским ястребам» в МХЛ

«Омские ястребы» победили «Мамонтов Югры» в матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча в Омске завершилась в серии буллитов 3:2 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей заброшенной шайбой отличился Иван Мирошниченко, который сначала сравнял счет, а в серии буллитов записал на свой счет победную шайбу.

18-летний нападающий системы «Авангарда», который не играл в официальных матчах с января. В марте этого года у него была диагностировано лимфома Ходжкина, онкологическое заболевание. Летом он прошел курс лечения и начал подготовку к возвращению на лед, которое состоялось 6 ноября.

Мирошниченко был задрафтован в 2022 году клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером.