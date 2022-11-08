Четыре очка Кузнецова и шайба Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон»

На «Кэпитал Уан-Арене» прошел матч чемпионата НХЛ между местным «Вашингтоном» и «Эдмонтоном».

Игра завершилась победой столичной команды со счетом 5:4.

Отметим, что в составе «Вашингтона» по дублю оформили Дилан Строум (19-я и 21-я минуты) и российский нападающий Евгений Кузнецов (33-я и 59-я), для которого эти голы стали первыми в текущем сезоне. Россиянин также дважды ассистировал партнерам.

Александр Овечкин (35-я минута) отметился голом в большинстве. Для него эта шайба стала 788-й в карьере. Кроме того, Овечкин отдал голевую передачу на Кузнецова.

У «Эдмонтона» голы забивали Райан Ньюджент-Хопкинс (35-я и 59-я), Коннор Макдэвид (29-я) и Леон Драйзайтль (43-я).

Добавим, что «Кэпиталз» набрали 14 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Ойлерз» (14) идут на шестой строчке на Западе.