«Айлендерс» обыграли в овертайме «Калгари», Сорокин совершил 43 сэйва

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» нанес поражение «Калгари».

Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «островитян».

В составе «Алендерс» отличились Себастьян Ахо (13-я), Андерс Ли (51-я), Кайл Палмьери (52-я) и Ноа Добсон (65-я).

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 43 из 46 бросков по своим воротам. Александр Романов очков не набрал.

«Калгари» ответил заброшенными шайбами в исполнении Микаэля Баклунда (12-я и 35-я) и Элиаса Линдхольма (17-я). Голевая передача в активе российского защитника Никиты Задорова.

Добавим, что клуб из Нью-Йорка набрал 16 очков и занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Калгари» идет восьмым на Западе, имея в активе 12 очков.