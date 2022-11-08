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«Айлендерс» обыграли в овертайме «Калгари», Сорокин совершил 43 сэйва

«Флэймз» потерпели пятое поражение кряду.
08 ноября 2022 08:40
автор: Александр Поволоцкий

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» нанес поражение «Калгари».

Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «островитян».

В составе «Алендерс» отличились Себастьян Ахо (13-я), Андерс Ли (51-я), Кайл Палмьери (52-я) и Ноа Добсон (65-я).

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 43 из 46 бросков по своим воротам. Александр Романов очков не набрал.

«Калгари» ответил заброшенными шайбами в исполнении Микаэля Баклунда (12-я и 35-я) и Элиаса Линдхольма (17-я). Голевая передача в активе российского защитника Никиты Задорова.

Добавим, что клуб из Нью-Йорка набрал 16 очков и занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Калгари» идет восьмым на Западе, имея в активе 12 очков.

источник: «Советский спорт»
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