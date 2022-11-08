«Сент-Луис» потерпел шестое поражение подряд, уступив в гостях «Бостону»

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча на льду «Ти-Ди Гарден» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «мишек» отличились Джейк Дебраск (14-я минута), Патрис Бержерон (53-я) и Трент Фредерик (57-я).
Автором единственной шайбы «блюзменов» стал Брейден Шенн (32-я).
Четыре российских форварда «Сент-Луиса» (Алексей Торопченко, Иван Барбашев, Владимир Тарасенко и Павел Бучневич) очков в этой встрече не набрали.
«Бостон» лидирует в Восточной конференции, набрав 22 очка. «Сент-Луис» является главным аутсайдером Запада, имея в активе шесть очков.
источник: «Советский спорт»