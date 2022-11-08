Кузнецов прокомментировал голевую передачу Овечкина в матче с «Эдмонтоном»

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал голевую передачу одноклубника Александра Овечкина в матче с «Эдмонтоном» (5:4).

Напомним, что на 38-й минуте при счете «Кэпиталз» провели контратаку. Овечкин в борьбе с соперником отдал передачу между ног игрока «Ойлерз». Кузнецов получил шайбу и отправил ее в сетку ворот.

«Конечно я знал, что он сделает передачу и этот пас на меня пройдет», — цитируют Евгения зарубежные СМИ.

Добавим, что «Вашингтон» набрал 14 очков и занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.