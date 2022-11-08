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Актер Райан Рейнолдс: Я пытаюсь купить «Оттаву», но это очень дорого

Владельцы канадского клуба выставили его на продажу.
08 ноября 2022 11:32
автор: Александр Шульгин

Голливудский актер Райан Рейнолдс объяснил, что именно мешает ему приобрести клуб НХЛ «Оттава Сенаторз».

«Я пытаюсь, но это очень дорого, поэтому мне нужен партнёр с очень глубокими карманами. Это называется консорциумом, когда вы формируете группу, чтобы купить организацию. Это такой причудливый способ сказать: «Мне нужна богатая мамочка или папочка». Ну а если с этим не получится, я могу купить американского сенатора, это любой может себе позволить», - приводит слова Рейнолдса американская пресса.

Напомним, накануне стало известно, что действующие владельцы «сенаторов» выставили клуб на продажу.

После 11 матчей команда с восемью очками занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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Актер Райан Рейнолдс: Я пытаюсь купить «Оттаву», но это очень дорого
Владельцы канадского клуба выставили его на продажу.
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