Актер Райан Рейнолдс: Я пытаюсь купить «Оттаву», но это очень дорого

Голливудский актер Райан Рейнолдс объяснил, что именно мешает ему приобрести клуб НХЛ «Оттава Сенаторз».

«Я пытаюсь, но это очень дорого, поэтому мне нужен партнёр с очень глубокими карманами. Это называется консорциумом, когда вы формируете группу, чтобы купить организацию. Это такой причудливый способ сказать: «Мне нужна богатая мамочка или папочка». Ну а если с этим не получится, я могу купить американского сенатора, это любой может себе позволить», - приводит слова Рейнолдса американская пресса.

Напомним, накануне стало известно, что действующие владельцы «сенаторов» выставили клуб на продажу.

После 11 матчей команда с восемью очками занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции.