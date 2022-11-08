«Амур» обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» на своем льду переиграл московское «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Сергей Лапин и Денис Вихарев. Гости ответили шайбой Дмитрия Рашевского.
Хабаровчане набрали и покинул последнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции, обойдя «Нефтехимик».
Бело-голубые с 36 очками остались четвертыми на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) - «Динамо» (Москва) - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы:
0:1 - Рашевский (О'Дэлл, Волков), 18:45
1:1 - Лапин (Барулин, Йордан), 22:40
2:1 - Вихарев (Дубакин, Дрозг), 24:51
Вратари: Калниньш (0.00 - 48.49), Аликин (48.49 - 60.00) - Волков.
источник: «Советский спорт»