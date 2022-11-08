СКА потерпел второе поражение в сезоне, уступив «Адмиралу» во Владивостоке

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ владивостокский «Адмирал» на своем льду переиграл питерский СКА.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Дмитрий Саюстов, Иван Емец и Рудольф Червены. Гости ответили шайбой Никиты Гусева.

Это поражение стало для команды Романа Ротенберга всего лишь вторым в текущем сезоне, а в основное время - первым. До этого армейцы проигрывали лишь московскому «Динамо» в серии буллитов.

«Адмирал» набрал 34 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 51 очком остался лидером Запада и всего регулярного первенства.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы:

1:0 - Саюстов (Гареев), 16:22

2:0 - Емец, 36:23

2:1 - Гусев (Пыленков, Педан), 53:32

3:1 - Червены (Елисеев), 58:43 (п.в.)

Вратари: Серебряков - Самонов.