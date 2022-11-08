Вадим Епанчинцев: Очень приятно, так как 12 лет команда «Амур» не побеждала «Динамо»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев отреагировал на победу своей команды против московского «Динамо».

Напомним, что хабаровский клуб выиграл дома со счетом 2:1.

«Отработали как единое целое. Даже когда запасной вратарь вышел без разминки и сыграл на том уровне, который позволил нам победить сегодня. Очень приятно, так как 12 лет команда «Амур» не побеждала «Динамо». Знали, что соперник будет более мотивирован после поражения от «Адмирала». Всё, что планировали, то и выполнили. Много черновой и неприятной работы было проделано», - цитирует Епанчинцева пресс-служба «Динамо».

Отметим, что «Амур» набрал 22 очка и покинул последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя «Нефтехимик».