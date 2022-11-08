Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Главный тренер СКА Ротенберг: Без поражений не бывает побед

Наставник питерских армейцев назвал поражение от «Адмирала» хорошим уроком для команды.
08 ноября 2022 18:25
автор: Александр Евграфов

Санкт-петербургский СКА проиграл «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки. «Адмирал» прервал девятиматчевую победную серию СКА в КХЛ.

«Боевая игра, поздравляю «Адмирал» с победой. Это хороший урок для нас. Нужно готовиться к следующему матчу – турне по Дальнему Востоку только начинается. Без поражений не бывает побед. Верю в команду! Самая важная – следующая игра!», - цитирует Ротенберга пресс-служба армейцев.

СКА с 51 очком продолжает лидировать в Западной конференции. Следующую игру армейцы проведут 10 ноября в Хабаровске с «Амуром».

Это интересно:
«Витязь» обыграл в Казахстане «Барыс»
Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Астане.
08.11.2022 18:43
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Главный тренер СКА Ротенберг: Без поражений не бывает побед
Наставник питерских армейцев назвал поражение от «Адмирала» хорошим уроком для команды.
08.11.2022 18:25
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Вторая игра под копирку». Кудашов - о поражении «Динамо» от «Амура»
Столичный клуб проиграл два матча в ходе дальневосточного турне.
08.11.2022 15:57
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Вадим Епанчинцев: Очень приятно, так как 12 лет команда «Амур» не побеждала «Динамо»
Московский клуб проиграл второй матч кряду.
08.11.2022 15:41
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
СКА потерпел третье поражение в сезоне, уступив «Адмиралу» во Владивостоке
В составе гостей заброшенной шайбой вновь отметился Никита Гусев.
08.11.2022 14:49
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Амур» обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Хабаровчане одержали волевую победу.
08.11.2022 14:17
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Актер Райан Рейнолдс: Я пытаюсь купить «Оттаву», но это очень дорого
Владельцы канадского клуба выставили его на продажу.
08.11.2022 11:32
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кузнецов прокомментировал голевую передачу Овечкина в матче с «Эдмонтоном»
Россияне на двоих набрали шесть очков.
08.11.2022 11:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Сент-Луис» потерпел шестое поражение подряд, уступив в гостях «Бостону»
Четыре россиянина в составе «Блюз» очков не набрали.
08.11.2022 09:10
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Айлендерс» обыграли в овертайме «Калгари», Сорокин совершил 43 сэйва
«Флэймз» потерпели пятое поражение кряду.
08.11.2022 08:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Паспорт США для дочки Тутберидзе и Смолкина — превыше всего? Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников 4-го этапа нашей, внутренней серии Гран-при, который пройдет в Москве в субботу и воскресенье, 12-13 ноября. И этот список вызывает вопросы.
Только Холанд круче Шупо-Мотинга! Главные цифры футбольного уик-энда
Самые интересные статистические факты об очередных турах национальных чемпионатов.
Триумф Кудерметовой, невезение Касаткиной и побег «художницы» в Германию. Новые приключения наших нейтралов
В США завершился итоговый турнир женского теннисного сезона. В парном разряде чемпионками стали россиянка Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс из Бельгии.
А осадочек остался… Почему «погашенный» скандал с Чистяковым — это полный провал «Зенита»
8 ноября Дмитрий Чистяков присоединился к основному составу чемпионов России, несмотря на прежние заявления руководства клуба об отстранении защитника..
788-й гол Овечкина и «покер» Кузнецова! Как русские звезды НХЛ «отметили» пятисотый матч Макдэвида (видео)
Шесть очков Евгения Кузнецова и Александра Овечкина обеспечили «Вашингтону» яркую победу над «Эдмонтоном» (5:4), чей лидер Коннор Макдэвид проводил юбилейную игру в НХЛ.
Месси — чемпион, Неймар — без финала, Англия и Германия — без медалей. Подробный прогноз на ЧМ-2022
«Плеймейкер» оценил шансы всех 32 участников стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу в Катаре. А заодно изучил букмекерскую линию на предмет самых интересных ставок на исход турнир для той или иной сборной.
«Буду болеть за Месси и «Реал», но «Бавария» — главный фаворит». Мостовой подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Знаменитый в прошлом футболист Александр Мостовой оценил для «Плеймейкера» самые интересные пары 1/8 финала Лиги чемпионов.
Роналду против «Барселоны» — в 1/16 финала Лиги Европы! Жребий в Ньоне был беспощаден к фаворитам
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы.
«Судилище» над зенитовцем Чистяковым и другие футбольные мемы
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Сразу два досрочных финала! Как жребий свел в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» с «Баварией» и «Реал» с «Ливерпулем»
7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика