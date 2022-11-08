Главный тренер СКА Ротенберг: Без поражений не бывает побед

Санкт-петербургский СКА проиграл «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки. «Адмирал» прервал девятиматчевую победную серию СКА в КХЛ.

«Боевая игра, поздравляю «Адмирал» с победой. Это хороший урок для нас. Нужно готовиться к следующему матчу – турне по Дальнему Востоку только начинается. Без поражений не бывает побед. Верю в команду! Самая важная – следующая игра!», - цитирует Ротенберга пресс-служба армейцев.

СКА с 51 очком продолжает лидировать в Западной конференции. Следующую игру армейцы проведут 10 ноября в Хабаровске с «Амуром».