«Витязь» обыграл в Казахстане «Барыс»

«Витязь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Барыс» со счетом 3:2.

В составе команды из Балашихи дубль оформил Владислав Кара (13-я и 41-я минуты), также шайбу забросил Александр Яремчук (48).

У клуба из Астаны авторами голов стали Аракадий Шестаков (43) и Динмухамед Кайыржан (55).

Таким образом, представитель Московской области набрал 32 очка и продолжает занимать шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Казахстана осталась девятой на Востоке, имея в своем активе 25 очков.

11 ноября «Барыс» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом», «Витязь» на следующий день примет «Автомобилист».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) - «Витязь» (Московская область) - 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Голы:

0:1 – Кара (Яремчук, Волгин), 12:51

0:2 – Кара (Валенцов), 40:37

1:2 – Шестаков (Сагадеев), 42:08

1:3 – Яремчук (Бородкин, Головков), 48:00

2:3 - Кайыржан (Данияр, Бекетаев), 54:37