В 700-м матче Знарка в КХЛ «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в овертайме

Казанский «Ак Барс» проиграл на выезде «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Основное время матча в Нижнекамске закончилось вничью 3:3, а овертайме сильнее оказались хозяева площадки.

В составе победителей шайбы на счету Вячеслава Лещенко (2-я минута), Андрея Белозерова (26) и Андрея Чивилева (55). У «Ак Барса» отличились Александр Радулов (7), Кирилл Семенов (38, в меньшинстве) и Станислав Галиев (50).

В овертайме за 14 секунд до финальной сирены шайба Евгения Митякина принесла «Нефтехимику» победу.

Этот матч стал для главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка 700-м в КХЛ. Больше него в Лиге командами руководили только Дмитрий Квартальнов (809 матчей) и Владимир Крикунов (722). Оба в разные годы также тренировали «Ак Барс». В карьере Знарка казанский клуб – пятый. До этого он тренировал ХК МВД (134 матча, 71 победа), московское «Динамо» (269, 176), СКА (141, 114), «Спартак» (129, 63) и теперь «Ак Барс» (27, 12).

«Нефтехимик» набрал 23 очка, но остался на десятом месте, у «Ак Барса» 29 очков и седьмое место в турнирной таблице. Обе команды играют в Восточной конференции.

Следующую игру «Ак Барс» проведет 10 ноября в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Эта игра станет 1000-й для казанского клуба в КХЛ. В тот же день «Нефтехимик» сыграет с «Северсталью» в Череповце.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Ак Барс» (Казань) – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Голы:

1:0 – Лещенко (Галимов), 01:13

1:1 – Радулов (Воронков), 06:23

2:1 – Белозеров (Назаров, Кашников), 25:56

2:2 – Семенов (Галимов), 37:23 (в меньшинстве)

2:3 – Галиев (Шипачев, Войнов), 50:00 (в большинстве)

3:3 – Чивилев (Назаров, Березин), 54:28

4:3 – Митякин (Порядин), 64:46.

Вратари: Тихомиров – Билялов, Мифтахов (с 40:01).