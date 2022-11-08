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Дубль Мэйсека принес «Автомобилисту» победу над «Северсталью»

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Череповце.
08 ноября 2022 21:42
автор: Максим Скороходов

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграла «Автомобилисту» со счетом 2:3 ОТ.

В основное время в составе «сталеваров» дубль оформил Давид Думбадзе (46-я и 48-я минуты), в уральской команде по шайбе забросили Стефан Да Коста (47) и Брукс Мэйсек (59).

В овертайме все тот же Мэйсек реализовал большинство и принес победу «Автомобилисту» (62).

Команда из Екатеринбурга с 36 очками идет третьей в Восточной конференции, а клуб из Череповца с 27 очками занимает девятое место на Западе.

«Северсталь» 10 ноября примет «Нефтехимик», «Автомобилист» в этот день сыграет в гостях с «Куньлунью»

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

Голы:
1:0 – Думбадзе (Тимашов), 45:19
1:1 - Да Коста, 46:39
2:1 - Думбадзе (Гуслистов, Пресс), 47:59
2:2 - Мэйсек, (Баранцев, Голышев), 58:30
2:3 - Мэйсек (Да Коста), 61:45

источник: «Советский спорт»
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