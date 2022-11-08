Знарок - о поражении «Нефтехимику»: Было много неоправданных удалений

Казанский «Ак Барс» проиграл на выезде «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:4. Для главного тренера казанцев Олега Знарка этот матч был 700-м в карьере тренера в КХЛ.

«Не хватило, наверное, выдержки для победы. У нас опять было слишком много неоправданных удалений, очень много, особенно в первом периоде», - прокомментировал игру на послематчевой пресс-конференции Знарок.

«Ак Барс» по ходу матча шесть раз оставался в меньшинстве.

Следующую игру «Ак Барс» проведет 10 ноября в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Эта игра станет 1000-й для казанского клуба в КХЛ. В тот же день «Нефтехимик» сыграет с «Северсталью» в Череповце.