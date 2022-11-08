Главный тренер «Северстали» Разин отказался отвечать на вопросы журналистов (видео)

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин не стал отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом».

По ходу встречи хозяева площадки дважды вели, но гости за полторы минуты до финальной сирены сравняли счет, а в овертайме забросили победную шайбу.

«Что там по регламенту? Я пришёл, отметился и ушёл. Комментарий по игре? Без комментариев. Я не буду ни на какие вопросы отвечать. Всё, без комментариев», — сказал Разин на пресс-конференции и покинул ее.

«Северсталь» потерпела восьмое поражение в девяти последних встречах и с 27 очками находится на девятом месте в Западной конференции.