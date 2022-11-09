Две голевые передачи Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Айлендерс»

«Айлендерс» на выезде оказались сильнее «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «островитян».

В составе гостей отличились Кайл Палмьери, Адам Пелеч, Брок Нельсон и Андерс Ли, которому ассистировал российский защитник Александр Романов.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Филипа Хитила, Криса Крайдера и Винсента Трочека. Нападающий Артемий Панарин сделал две результативные передачи.

В следующем матче «Рейнджерс» отправятся на выезде к «Детройту», а «Айлендерс» примут дома «Аризону». Оба противостояния состоятся 11 ноября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Айлендерс» – 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)

Голы:

0:1 – Палмиери (Пулок, Паризе), 6:04

1:1 – Хитил (Фокс, Миллер), 11:36

2:1 – Крайдер (Трочек, Панарин), 21:22

3:1 – Трочек (Зибанежад, Панарин), 33:47

3:2 – Пелек (Паризе, Палмиери), 41:14

3:3 – Нелсон (Барзэл, Добсон), 52:46

3:4 – Ли (Романов), 54:30

Вратари: Шестеркин 22/26 – Варламов 37/40.