Состояние травмированного защитника «Эдмонтона» Кейна стабильное

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн находится в стабильном состоянии и его жизни ничего не угрожает, сообщил тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт на официальном сайте команды.

Канадский хоккеист получил травму руки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3). В столкновении нападающий «молний» Патрик Марун зацепил руку Кейна коньком, глубоко порезав ее и вызвав сильное кровотечение.

После произошедшего Кейн был доставлен в больницу.

«Новости, которые я получил в данное время, хорошие, хоть их и мало. С Кейном все в порядке. Он в заботливых руках», - говорится в сообщении.

В 13 матчах этого сезона Кейн отметился пятью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами.