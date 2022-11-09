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Результативная передача Барбашева не спасла «Сент-Луис» от восьмого подряд поражения

Команда после трех подряд побед на старте сезона начала антирекордную для себя серию.
09 ноября 2022 08:54
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» проиграли «Филадельфии Флайерз», потерпев восьмое подряд поражение в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.

Российский хоккеист «Сент-Луиса» Иван Барбашев ассистировал в единственной заброшенной гостями шайбе. У «Флайерз» на счету еще одного россиянина Ивана Проворова – одна результативная передача.

«Сент-Луис» установил для себя новый антирекорд по количеству проигранных подряд встреч. Команда с 6 очками в 11 матчах замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

источник: «Советский спорт»
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