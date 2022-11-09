«Эдмонтон» обыграл «Тампу-Бэй», Кучеров сделал голевую передачу

«Эдмонтон» на выезде оказался сильнее «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ойлерз».

В составе победителей отличились Уоррен Фогеле, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Брэндона Хэйгла, которому ассистировал российский нападающий Никита Кучеров, и Алекса Киллорна. Вратарь Андрей Василевский отразил 26 бросков из 29.

В следующем матче «Эдмонтон» отправится в гости к «Каролине» (11 ноября), а «Тампа» сыграет в столице США против «Вашингтона» (12 ноября).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Эдмонтон» – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы:

0:1 – Фогеле (Маклауд), 7:45

1:1 – Хэйгл (Пойнт, Кучеров), 9:53

1:2 – Макдэвид (Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 22:09

1:3 – Драйзайтль (Хайман, Макдэвид), 24:07

2:3 – Киллорн (Пойнт, Пербикс), 41:49

Вратари: Ан. Василевский 26/29 – Дж.Кэмпбелл 35/37.