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«Миннесота» без Капризова проиграла «Лос Анджелес Кингз»

Судьбу встречи решила единственная шайба, заброшенная в третьем периоде.
09 ноября 2022 09:09
автор: Александр Евграфов

«Миннесота Уайлд» проиграла «Лос Анджелес Кингз» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Судьбу встречи решила единственная шайба, заброшенная в третьем периоде.

Гол Габриэля Виларди на 54-й минуте игры стал победным для «королей».

Во втором периоде матча до конца игры был удален нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Он отмахнулся от защитника «Кингз» Дрю Даути, который зацепил россиянина клюшкой по лицу, а затем ударил его в ответ. За это Капризов получил матч-штраф, и теперь может пропустить еще и следующую игру «Минессоты».

«Минессота», набрав 11 очков в 11 играх, идет на 10-м месте, «Лос-Анджелес Кингз» с 15 очками занимает шестую строчку. Обе команды играют в Западной конференции.

источник: «Советский спорт»
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