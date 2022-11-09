Заброшенная шайба Михеева помогла «Ванкуверу» обыграть «Оттаву» в матче с 10 голами

«Ванкувер» на выезде оказался сильнее «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу «Кэнакс».
В составе победителей отличились российский нападающий Илья Михеев, дважды Бо Хорват, Джек Студника, Элиас Петтерссон и Оливер Экман-Ларссон.
Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Дрейка Батерсона, Трэвиса Хэмоника, Клода Жиру и Тима Штюцле.
В следующем матче «Ванкувер» отправится в гости к «Монреалю» (10 ноября), а «Оттава» сыграет на выезде с «Нью-Джерси» (11 ноября).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» – «Ванкувер» – 4:6 (2:1, 0:1, 2:4)
Голы:
1:0 – Батерсон (Бернар-Докер, Дебринкат), 1:50
1:1 – Хорват (Рэтбон, Бир), 19:07
2:1 – Хэмоник (Штюцле), 19:23
2:2 – Михеев (Петтерссон, Хьюз), 33:50
2:3 – Хорват (Гарланд), 41:16
2:4 – Экман-Ларссон (Босер, Гарланд), 48:18
3:4 – Штюцле (Дебринкат), 54:03
3:5 – Студника (), 55:59
4:5 – Жиру (Сэндерсон), 57:09
4:6 – Петтерссон (Майерс, Миллер), 59:15
Вратари: Тэлбот 22/27 – Мартин 37/41.