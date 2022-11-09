Тренер «Рейнджерс» Галлан похвалил своих подопечных после поражения от «Айлендерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан дал комментарий после поражения своей команды от «Айлендерс» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мне понравилось, как мы играли и упорно боролись. Они нашли способ забросить три шайбы в третьем периоде, но мне понравилась наша игра большую часть встречи», - приводит слова специалиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в составе победителей отличились Кайл Палмьери, Адам Пелеч, Брок Нельсон и Андерс Ли, которому ассистировал российский защитник Александр Романов.

«Рейнджерс» ответили заброшенными шайбами в исполнении Филипа Хитила, Криса Крайдера и Винсента Трочека. Нападающий Артемий Панарин сделал две результативные передачи.

В следующем матче «Рейнджерс» отправятся на выезде к «Детройту», а «Айлендерс» примут дома «Аризону». Оба противостояния состоятся 11 ноября.