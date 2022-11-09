Панарин побил достижения Мессье и Ягра в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил рекорд команды по количеству очков в первых 200 матчах за команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Две передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» в последнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс». «Синерубашечники» проиграли 3:4. Матч стал 200-м для Панарина за «Рейнджерс».

На счету 31-летнего россиянина, выступающего за «Рейнджерс» с 2019 года, 268 очков (76 шайб+192 результативные передачи). Он превзошел достижение Марка Мессье, который завоевал 255 очков в первых двухстах играх и Яромира Ягра, у которого 254 очка. В текущем этом сезоне россиянин провел 14 матчей, в которых набрал 19 очков (5+14).