Главный тренер «Северстали» Разин назвал журналистов «обиженками»

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин отказался отвечать на вопросы на пресс-конференции после матча с «Автомобилистом». Во вторник он пришел в пресс-центр, поинтересовался регламентом, и отказавшись комментировать игру, покинул встречу с журналистами.

В среду Разин опубликовал новый пост и видеобращение в своих социальных сетях.

«Ну что, обиженные корреспонденты! Еду на радио. Кому вчера не ответил, сегодня задавайте вопросы. Всем отвечу! Обиженки, блин», — сказал Разин на видео в своем Telegram-канале.

«Северсталь» дважды вела по ходу встречи с «Автомобилистом», но гости за полторы минуты до финальной сирены сравняли счет, а в овертайме забросили победную шайбу. Череповецкая команда потерпела восьмое поражение в девяти последних встречах и с 27 очками находится на девятом месте в Западной конференции.