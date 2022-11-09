Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути высказался относительно эпизода, который произошел в домашнем матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (1:0).

Напомним, что у 32-летнего хоккеиста произошел конфликт с российским форвардом «дикарей» Кириллом Капризовым. Уроженец Новокузнецка ударил Даути по лицу перчатками, в которых держал клюшку после провокаций со стороны канадца.

Отметим, что Капризов получил по итогам эпизода матч-штраф. Даути провожал Кирилла в раздевалку, махая рукой.

«Нe думаю, что Кaпризов ударил своей пeрчаткой. Не видeл повтора, но, похожe, он нанес удaр клюшкой. С усердиeм играл с ним прямо пeред тем, как он это сдeлал, так что Капризов был подавлeн — такое бывает», — цитируют Дрю зарубежные СМИ.

Отметим, что ранее Даути назвал необоснованной зарплату Капризова в «Минннесоте».