Две шайбы Буше принесли «Авангарду» гостевую победу над «Металлургом»

«Авангард» нанес поражение «Металлургу» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Магнитогорске завершилась победой омского клуба со счетом 3:2.
В составе »Авангарда» дубль оформил Рид Буше (15-я и 42-я минуты). Еще одну шайбу забросил Семен Чистяков (31-я).
«Металлург» ответил голами Никиты Коростелева (31-я) и Максима Карпова (32-я). Обе шайбы были заброшены в большинстве.
«Авангард» набрал 31 очко и занимает шестое место на Востоке. «Металлург» с 37 очками располагается на второй строчке.
источник: «Советский спорт»