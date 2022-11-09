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Две шайбы Буше принесли «Авангарду» гостевую победу над «Металлургом»

Омский клуб не проигрывает пять матчей кряду.
09 ноября 2022 19:13
автор: Александр Поволоцкий

«Авангард» нанес поражение «Металлургу» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Магнитогорске завершилась победой омского клуба со счетом 3:2.

В составе »Авангарда» дубль оформил Рид Буше (15-я и 42-я минуты). Еще одну шайбу забросил Семен Чистяков (31-я).

«Металлург» ответил голами Никиты Коростелева (31-я) и Максима Карпова (32-я). Обе шайбы были заброшены в большинстве.

«Авангард» набрал 31 очко и занимает шестое место на Востоке. «Металлург» с 37 очками располагается на второй строчке.

источник: «Советский спорт»
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