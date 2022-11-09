Илья Воробьев: «Металлург» обыграла одна тройка «Авангарда», на которой акцентрировали внимание

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался относительно поражения команды в матче с «Авангардом».

Напомним, что омский клуб выиграл в Магнитогорске со счетом 3:2. Дубль оформил Рид Буше.

«Обыграла нас одна тройка. То звено, на котором мы акцентировали внимание, говорили, что против них надо играть очень хорошо в обороне. Не справились с этим. Из позитивного: мы забили два гола в большинстве. Ситуацию надо переламывать за счёт характера, работы нацеленности», - цитирует Воробьева пресс-служба «Металлурга».

Добавим, что магнитогорский клуб с 37 очками располагается на второй строчке в таблице Восточной конференции.