«Они везде и без шайбы играют очень хорошо». Кравец - о первом звене «Авангарда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» высказался об игре первой тройки нападения команды.

Отметим, что в первом звене омичей играют Рид Буше, Владимир Ткачев и Корбан Найт.

Сегодня «Авангард» обыграл на выезде «Металлург» (3:2). Две шайбы забросил Буше.

«Задумка сильного первого звена, которое будет отлично играть «5 на 5», в большинстве. Все техничные, быстрые, очень хорошо видят поле, они везде и без шайбы играют очень хорошо. Здесь чисто такое взаимодействие трёх сильных игроков», - цитирует Кравеца пресс-служба «Металлурга».

«Авангард» набрал 31 очко и занимает шестое место на Востоке.