Капризов оштрафован за удар по лицу Даути

Стало известно, как будет наказан российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Напомним, что у форварда произошел конфликт с защитником «Лос-Анджелеса» Дрю Даути в матче чемпионата НХЛ. Капризов ударил Даути по лицу перчатками, в которых держал клюшку после провокаций со стороны канадца.

Отметим, что россиянин получил по итогам эпизода матч-штраф. НХЛ приняла решение оштрафовать Кирилла на пять тысч долларов.

Таким образом, российский форвард избежал многоматчевой дисквалификации.