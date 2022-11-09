Капризов оштрафован за удар по лицу Даути

Стало известно, как будет наказан российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Напомним, что у форварда произошел конфликт с защитником «Лос-Анджелеса» Дрю Даути в матче чемпионата НХЛ. Капризов ударил Даути по лицу перчатками, в которых держал клюшку после провокаций со стороны канадца.
Отметим, что россиянин получил по итогам эпизода матч-штраф. НХЛ приняла решение оштрафовать Кирилла на пять тысч долларов.
Таким образом, российский форвард избежал многоматчевой дисквалификации.
источник: «Советский спорт»