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Минское «Динамо» обыграло дома «Спартак», вырвав победу на 60-й минуте

Столичный клуб потерпел шестое поражение кряду.
09 ноября 2022 21:55
автор: Александр Поволоцкий

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома обыграло московский «Спартак».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу белорусской команды.

В составе «Динамо» отличились Владимир Алистратов (27-я минута), Райан Спунер (44-я) и Роман Горбунов (60-я).

«Спартак» ответил точными бросками Шейна Принса (30-я) и Джоуи Кина (40-я).

Команда из Минска набрала 30 очков и сохранила седьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 27 очками занимает восьмую строчку .

источник: «Советский спорт»
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