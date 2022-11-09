Минское «Динамо» обыграло дома «Спартак», вырвав победу на 60-й минуте

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома обыграло московский «Спартак».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу белорусской команды.
В составе «Динамо» отличились Владимир Алистратов (27-я минута), Райан Спунер (44-я) и Роман Горбунов (60-я).
«Спартак» ответил точными бросками Шейна Принса (30-я) и Джоуи Кина (40-я).
Команда из Минска набрала 30 очков и сохранила седьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 27 очками занимает восьмую строчку .
источник: «Советский спорт»