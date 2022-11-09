Минское «Динамо» обыграло дома «Спартак», вырвав победу на 60-й минуте

Паспорт США для Смолкина и дочки Тутберидзе — превыше всего? Что нового в фигурном катании

Опубликован состав участников 4-го этапа нашей, внутренней серии Гран-при, который пройдет в Москве в субботу и воскресенье, 12-13 ноября. И этот список вызывает вопросы.