Дубль Алтыбармакяна принес «Сочи» победу над «Локомотивом»

«Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Локомотив».

Встреча в овертайме завершилась со счетом 4:3 в пользу «леопардов».

В составе команды Сергея Светлова дубль оформил Андрей Алтыбармакян (50-я и 63-я минуты). По шайбе забросили Тигран Ярулин (4-я) и Никита Попугаев (39-я).

У железнодорожников отличились Александр Елесин (4-я), Артур Каюмов (43-я) и Степан Никулин (57-я).

«Сочи» с 13 очками идет 11-м в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Ярославля с 40 очками - второй.