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«Оттава» выставила Зайцева на драфт отказов

Хоккеист зарабатывает в среднем по четыре с половиной миллиона долларов в год.
09 ноября 2022 22:57
автор: Александр Поволоцкий

«Оттава» поместила российского защитника клуба Никиту Зайцева на драфт отказов.

Как сообщает журналист Крис Джонстон, также «Сенаторз» выставили на уэйвер голкипера Магнуса Хелльберга.

Отметим, что согласно регламенту НХЛ, теперь любой клуб может забрать 31-летнего Зайцева в течение суток. Действующее соглашение российского защитника с «Оттавой» рассчитан до окончания сезона-2023/24.

Добавим, что в текущем чемпионате Никита провел семь матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-3».

источник: «Советский спорт»
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