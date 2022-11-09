«Оттава» выставила Зайцева на драфт отказов

«Оттава» поместила российского защитника клуба Никиту Зайцева на драфт отказов.

Как сообщает журналист Крис Джонстон, также «Сенаторз» выставили на уэйвер голкипера Магнуса Хелльберга.

Отметим, что согласно регламенту НХЛ, теперь любой клуб может забрать 31-летнего Зайцева в течение суток. Действующее соглашение российского защитника с «Оттавой» рассчитан до окончания сезона-2023/24.

Добавим, что в текущем чемпионате Никита провел семь матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-3».