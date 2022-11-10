«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Кросби обошел Овечкина в списке бомбардиров всех времен

«Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вашингтон» со счетом 4:1.

В составе «Пингвинз» забивали Джейсон Закер (28-я минута), Брок Макгинн в меньшинстве (33), Джефф Петри (36) и Джейк Гюнцел, поразивший пустые ворота (59). У «Кэпиталз» голом отличился Маркус Юнассон (53).

Добавим, что капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отдал голевую передачу и обошел Александра Овечкина в списке бомбардиров НХЛ всех времен. У капитана «Вашингтона» 1423 (788+635) очка в заокеанской карьере. Также голевой пас на счету у российского хоккеиста «пингвинов» Евгения Малкина.

Обе команды соседи по турнирной таблице: команда Овечкина идет шестой в Столичном дивизионе (14 очков), а «пингвины» - седьмыми (12).

«Вашингтон» 12 ноября примет «Тампу-Бэй», а «Питтсбург» в этот же день сыграет в гостях с «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» - «Питтсбург Пингвинз» - 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Голы:

0:1 – Закер (Ракелль, Малкин), 27:43

0:2 – Макгинн (Картер), 32:53 (Мен.)

0:3 – Петри (Генцел, Кросби), 35:05

1:3 – Юханссон (Дженсен, Милано), 52:22

1:4 – Гюнцел (Петтерссон, Летанг), 58:22 (П.В.)

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