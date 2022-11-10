«Миннесота» обыграла «Анахайм», Капризов оформил дубль

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» – «Миннесота» завершился в пользу гостей – 4:1.
Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем, а его соотечественник, защитник «Дакс» Дмитрий Куликов отдал голевую передачу.
Таким образом, «Миннесота» прервала серию из двух поражений кряду, а «утки» уступили во втором матче подряд.
12 ноября «дикари» сыграют против «Сиэтла», а «Дакс» днем позже примут «Чикаго».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» – «Миннесота» – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3, 0:0)
Голы:
1:0 – 34 Регенда (Куликов, Ватрано)
1:1 – 37 Капризов (Эддисон, Болди)
1:2 – 42 Дамба (Шоу, Дьюар)
1:3 – 44 Капризов (Эрикссон Эк, Зукарелло-Асен)
1:4 – 52 Крамаросса (Джост)
источник: «Советский спорт»