СКА проиграл «Амуру» в овертайме

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Амуру» со счетом 1:2 ОТ.

Во конце второго периода счет открыл хоккеист «тигров» Артур Гиздатуллин, но уже в начале третьего отрезка армеец Марат Хайруллин реализовал большинство.

В основное время команды победителя не выявили, а в овертайме победу «Амуру» принесла шайба Михала Йордана.

Таким образом, «тигры» набрали 25 очков и поднялись на десятое место Восточной конференции, армейцы с 52 очками остались лидерами регулярного чемпионата.

12 ноября СКА сыграет в гостях с «Сибирью», «Амур» через два дня примет «Трактор».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Гиздатуллин (Ли), 38:36

1:1 – Хайруллин (Воробьев), 42:20 (Бол.)

2:1 - Йордан (Гребенкин), 60:56