«Адмирал» обыграл «Трактор», одержав четвертую победу подряд

«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Трактор» со счетом 3:0.

За команду Леонида Тамбиева забивали Александр Горшков (1-я минута), Рудольф Червены (23) и тот же Горшков, поразивший пустые ворота (59).

Таким образом, «моряки» набрали 36 очков и продолжают быть четвертыми в турнирной таблице Восточной конференции, где клуб из Челябинска идет с 27 очками восьмым.

12 ноября команды снова сыграют между собой также во Владивостоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) - «Трактор» (Челябинс) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Горшков (Гареев, Саюстов), 00:47

2:0 – Червены (Криштоф, Елисеев), 22:41

3:0 - Горшков, 58:10 (П.В.)