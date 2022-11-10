Тренер «Адмирала» Тамбиев не считает свою команду открытием сезона в КХЛ

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу своей команды над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Неплохая игра в нашем исполнении. Немножко побаивались, что после СКА не хватит сил и эмоций. Моментами это было видно. Игры идут через день, ребята – живые люди. Они молодцы, что проявили характер. Где не получалось играть системно – возвращались в систему, и это помогало во многих моментах

Никакое мы не открытие. По весне всё будет видно. Мы очень много уделяем внимание системе игры. Это основа основ. Москва не сразу строилась, и главное, чтобы та система, которая нужна, работала и приносила результат», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу дальневосточников. Ранее «Адмирал» также дома обыграл лидера первенства СКА (3:1).

После 29 матчей подопечные Тамбиева с 36 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.