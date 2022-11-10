Роман Ротенберг - о поражении от «Амура»: Не ищем оправданий

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарий после поражения своей команды от «Амура» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы не ищем оправданий. Даже на фоне усталости мы должны быть лучшими, не имеет значения выспались, поели, летели ли», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

«Тигры» набрали 25 очков и поднялись на десятое место Восточной конференции, армейцы с 52 очками остались лидерами регулярного чемпионата.

12 ноября СКА сыграет в гостях с «Сибирью», «Амур» через два дня примет «Трактор».