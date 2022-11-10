«Я вложил весь свой вес». Форвард «Питтсбурга» Арчибальд - о силовом приеме против Овечкина

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джош Арчибальд рассказал, как ему удалось провести силовой прием против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в очном противостоянии команд в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Честно говоря, я просто пытался встать у него на пути и не дать ему пройти мимо меня… Вы знаете, у него большое тело, и я вложил в этот силовой весь свой вес. Во всяком случае, весь вес, который у меня есть», - приводит слова хоккеиста американская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «пингвинов». Овечкину не удалось отметиться баллами за результативность.

Отметим, что россиянин значительно превосходит Арчибальда как в росте, так и в весе.