Московское «Динамо» уступило «Сибири», потерпев третье поражение подряд в КХЛ

«Сибирь» на своей площадке оказалась сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу новосибирского клуба,

В составе хозяев отличились Денис Голубев, Дмитрий Овчинников, Илья Морозов, Михал Чайковски и Владимир Бутузов.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Якоба Лильи, Дмитрия Рашевского и Ильи Каблукова.

Таким образом, «Сибирь» с 35 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Динамо» потерпело третье поражение кряду в лиге и находится на четвертой строчке Запада, имея в своем активе 36 очков.

В следующем матче «Сибирь» примет дома СКА (12 ноября), а «Динамо» сыграет в Москве против «Спартака» (14 ноября).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» – «Динамо» (Москва) – 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Голы:

1:0 – Голубев (Овчинников), 4:58

1:1 – Лилья (Уил, Скоренов), 9:08

2:1 – Овчинников (Голубев, Чесалин), 14:15

3:1 – Морозов (Бек, Шашков), 30:19

3:2 – Рашевский (Мартынов, Джиошвили), 33:46

3:3 – Каблуков (Миронов), 44:15

4:3 – Чайковски (), 45:36

5:3 – Бутузов (пустые ворота), 59:06.