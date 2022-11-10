«Спартак» уволил Бориса Миронова с должности главного тренера

В московском «Спартаке» приняли решение расстаться с главным тренером команды Борисом Мироновым.

«Руководство хоккейного клуба «Спартак» Москва приняло решение о прекращении сотрудничества с Борисом Мироновым. От всей души благодарим Бориса Олеговича за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!

Также тренерский штаб покидает ассистент главного тренера Егор Башкатов», - сообщает пресс-служба красно-белых.

Напомним, после 29 матчей «Спартак» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Красно-белые проиграли шесть матчей подряд, в последнем поединке уступив минскому «Динамо» (2:3).