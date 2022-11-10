«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» в матче КХЛ

«Северсталь» на своей площадке оказалась сильнее «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу череповецкого клуба.
В составе хозяев отличились Руслан Абросимов, Александр Петунин и Давид Думбадзе.
Таким образом, «Северсталь» с 29 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке Востока, имея в своем активе 23 очка.
В следующем матче «Северсталь» отправится в гости к «Локомотиву» (14 ноября), а «Нефтехимик» сыграет на выезде с «Куньлунем» (12 ноября).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» – «Нефтехимик» – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Абросимов (Иванцов, Пилипенко), 9:49
2:0 – Петунин (Суворов), 16:28
3:0 – Думбадзе (Лишка), 58:55.