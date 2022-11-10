«Ак Барс» проиграл «Торпедо», потерпев второе поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на выезде проиграл нижегородскому «Торпедо».

Встреча завершилась ос счетом 6:4 в пользу хозяев, в составе которых отличились Ю Сато, Егор Виноградов, Сергей Гончарук в меньшинстве, Николай Коваленко и Максим Летунов, реализовавшие большинство, а также Данил Веряев.

Гости ответили дублем Станислава Галиева в большинстве, а также шайбами Вячеслава Войнова и Максима Быкова.

Нижегородцы набрали 35 очков и закрепились на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Казанцы с 29 очками остались на седьмой позиции на Востоке.