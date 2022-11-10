Знарок объяснил причины поражения «Ак Барса» от «Торпедо»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок поделился своими впечатлениями от поединка своей команды против нижегородского «Торпедо».

«Причина поражения - провальный первый период. Готовимся нормально вроде бы. Может, разминку поменять надо. Прошлый матч с «Торпедо» был сложным. Сегодня только в третьем периоде удалось задавить их борьбой. Не хватает реализации моментов, которые мы создаем. К тому же, игру испортили индивидуальные ошибки защитников», - приводит слова специалиста пресс-служба казанцев.

Встреча завершилась ос счетом 6:4 в пользу хозяев, в составе которых отличились Ю Сато, Егор Виноградов, Сергей Гончарук в меньшинстве, Николай Коваленко и Максим Летунов, реализовавшие большинство, а также Данил Веряев.

Гости ответили дублем Станислава Галиева в большинстве, а также шайбами Вячеслава Войнова и Максима Быкова.

Нижегородцы набрали 35 очков и закрепились на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Казанцы с 29 очками остались на седьмой позиции на Востоке.