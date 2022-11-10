Тренер «Автомобилиста» Заварухин прокомментировал победу в матче с «Куньлунем»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин дал комментарий после победы своей команды над «Куньлунем» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ключевым моментом стал первый период. Идеальный ли это был матч? Ребята по заданию сыграли. Где-то была простота, где-то были ошибки», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» с 38 очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. «Куньлунь» находится на 10-й строчке Запада, имея в своем активе 23 очка.

В следующем матче «Автомобилист» отправится в гости к «Витязю», а «Куньлунь» примет дома «Нефтехимик». Оба противостояния состоятся 12 ноября.