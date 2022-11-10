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Айрленд высказался о поражении «Куньлуня» в матче с «Автомобилистом»

Команда из Пекина уступила сопернику со счетом 1:5.
10 ноября 2022 22:45
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:5).

Отметим, что в составе пекинской команды единственную шайбу забросил Ип Брэндон. Соперник ответил дублем Мэйсека Брукса и голами Никиты Трямкина, Блэкера Джесси, Олега Ли.

«Мы начали неплохо, были возможности забить больше, однако не получилось. Мы не выдержали давления «Автомобилиста» и допустили много ошибок. Наш прогресс остановился. Возможно, нам нужно больше игроков для основного состава. В следующем матче надо выложиться на полную», – приводит слова Айрленда пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в данный момент «Куньлунь» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 23 очка.

12 ноября клуб из Пекина сыграет в Мытищах с «Нефтехимиком».

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